Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Verkehrsunfälle mit verletzten Kradfahrern

Landkreis Sonneberg, (ots)

Am Samstag, gegen 09.45 Uhr, befuhr der 38-jährige Fahrer eines Motorrades die L 1152 aus Richtung Judenbach kommend in Richtung Schauberg. In einer Kurve kam er zu Fall und rutschte in den Straßengraben. Hierbei wurde der Fahrer, sowie seine 44-jährige Mitfahrerin verletzt. Das Krad war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Am Freitag, gegen 19.30 Uhr, stürzte in Frankenblick in der Bahnhofstraße der 74-jährige Fahrer eines Motorrades aus bisher unbekannter Ursache in einer Rechtskurve und zog sich ebenfalls Verletzungen zu.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell