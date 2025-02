POL-PDPS: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und leichtverletzter Person

Zweibrücken (ots) - Am Samstagmorgen wurde ein schwarzer Honda in der Poststraße beschädigt. Der Pkw stand zwischen 6 Uhr und 15:30 Uhr auf dem Parkplatz des Hauptbahnhofs. In dieser Zeit beschädigte ein anderes Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken das geparkte Elektrofahrzeug im linken Bereich der Frontstoßstange. Da der Unfallverursacher sich nach der Tat unerlaubt entfernte, sucht die Polizei in der ...

mehr