Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Abenteuerliche Fahrweise endet bei der Polizei

Althornbach/Zweibrücken (ots)

Am Samstagabend, den 09.02.2025, wurde der Polizei ein sehr auffälliges Fahrzeug gemeldet. Der graue Mercedes fiel zunächst gegen 21:15 Uhr bei einem riskanten Fahrmanöver in Althornbach in der Hauptstraße auf. Dort kam der Wagen einer Zeugin auf deren eigener Fahrspur entgegen. Die Zeugin musste eine Vollbremsung durchführen sowie ein Stück Rückwärtsfahren, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Im weiteren Verlauf fuhr das Fahrzeug weiter durch Rimschweiler nach Zweibrücken. Hierbei fuhr der Pkw in Ixheim zum Teil geradeaus über einen Kreisverkehr. Schlussendlich konnte eine Polizeistreife die abenteuerliche Fahrt im Etzelweg beenden. Bei der 62-jährigen Fahrerin aus Frankreich konnten knapp über 0,5 Promille festgestellt werden. Sie wurde zur Entnahme einer Blutprobe und zur Einleitung eines Strafverfahrens aufgrund Gefährdung des Straßenverkehrs zur Polizeidienststelle mitgenommen. |pizw

