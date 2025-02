POL-PDPS: Wohnungseinbruch

Pirmasens (ots) - Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag, den 08.02.2025 das Auto eines AfD-Politikers in Pirmasens mit Farbe beschmiert. Dabei wurde braune Farbe auf einen in der Finsterbachstraße in Pirmasens geparkten Pkw geleert. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu ...

