POL-PDPS: Autos zerkratzt

Hornbach (ots) - In der Nacht zu Freitag brachen Unbekannte in einen Bürocontainer in der Hauptstraße ein. Ein Zeuge informierte kurz vor 5 Uhr die Polizei und teilte mit, dass eine Tür an der vor der Apotheke provisorisch eingerichteten Containeranlage offenstehen würde. Die Täter verschafften sich Zugang in das Objekt und durchsuchten mehrere Räume. Ob und was gestohlen wurde ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden ...

