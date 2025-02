POL-PDPS: Brand in Lagerhaus

Pirmasens (ots) - Am Dienstag, dem 04.02.2025, im Zeitraum zwischen 22:18 Uhr und 22:32 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Mann mit einem Skoda Kamiq die B10 auf der Richtungsfahrbahn Landau entgegen der Fahrtrichtung von Hinterweidenthal kommend in Richtung Zweibrücken. So fuhr er als Falschfahrer die gesamte B 10 entlang, wobei ihm mehrere PKW ausweichen mussten, eher er sich an der Anschlussstelle A8 bei Höheischweiler wieder korrekt in Richtung Zweibrücken auf der Autobahn ...

