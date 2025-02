Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbrüche in Bäckereien

Pirmasens (ots)

Unbekannte Täter brachen über das Wochenende in zwei Bäckereifilialen in der Rodalber Straße ein. Vermutlich zwischen Samstag (01.02.25) und dem frühen Montagmorgen verschafften sich die Diebe Zutritt in die Geschäfte. Einige Türen und Fensterrahmen der Objekte wurden hierdurch beschädigt. Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden auf insgesamt 4000 Euro. Ob und was die Einbrecher mitgenommen haben, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15099 oder unter pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

