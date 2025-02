Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbrecher lassen Bargeld mitgehen

Fischbach bei Dahn - (Landkreis Südwestpfalz) - (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Sonntag (03.02.25) auf Montag in ein Hotel in der Bitscher Straße ein. Vermutlich zwischen 00.45 Uhr und 01.15 Uhr drangen die Diebe in den Gastraum der Unterkunft ein und durchsuchten mehrere Räume nach Wertgegenständen. Aus einem Büro wurde Bargeld in einem unteren vierstelligen Bereich entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Hat jemand zur fraglichen Zeit etwas Verdächtiges in der Nähe der Herberge bemerkt? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15099 oder unter pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

