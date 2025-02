Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an Wahlplakat

Kleinsteinhausen (ots)

Am späten Sonntagabend gegen 23:15 Uhr kam es in der Großsteinhauser Straße in Kleinsteinhausen zu einer Sachbeschädigung eines Wahlplakates der SPD im Rahmen des Landratswahlkampfes. Bislang unbekannte Täter zündeten das Wahlplakat, welches an einem Metallgeländer neben einer Bushaltestelle befestigt war, an. Das Wahlplakat wurde fast vollständig verbrannt. Ein Anwohner wendete durch ein schnelles Löschen des Feuers weiteren Schaden ab. Im Nachgang konnten von dem Anwohner zwei männliche Personen, beide ca. 1,75m groß und mit Daunenjacken bekleidet am verbrannten Plakat gesehen werden, welche sich bei einer Ansprache direkt in unbekannte Richtung entfernten.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. |PIZW

