Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl aus Wohnhaus

Eppenbrunn (ots)

Am Samstag, dem 01.02.2025, im Zeitraum zwischen 12:00 Uhr und 16:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Mehrfamilienhaus und einer der dortigen Wohnungen in der Straße "Auf dem Hammelschachen" in Eppenbrunn. Als die Bewohnerin zu dem Anwesen zurückkehrte, konnte sie feststellen, dass Schränke und Schubladen in der Wohnung durchwühlt worden waren. Dabei wurde Bargeld im Wert von insgesamt rund 6000EUR entwendet. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder Täter geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631/36915199 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell