Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Kind verursacht Verkehrsunfall mit Pocketbike

Rodalben (ots)

Am Samstag, dem 01.02.2025, gegen 15:30 Uhr, befuhr eine 22-jährige Frau aus Landstuhl mit ihrem Toyota mit PS-Kennzeichen die L497 in Rodalben und bog nach rechts in die Pirmasenser Straße ab. Kurz nach deren Abbiegevorgang überquerte ein 9-jähriges Kind mit einem Pocketbike die Pirmasenser Straße von rechts nach links. Hierbei kollidierte das Kind auf dem Elektrokleinstfahrzeug mit der hinteren, rechten Tür des Toyota. An der Tür entstanden leichte Kratzer, der Junge trug leichte Schürfwunden an den Händen davon und der linke Bremshebel des Bikes war leicht beschädigt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte anhand der Typenplakette festgestellt werden, dass das Elektrokleinstfahrzeug eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h aufweist und somit einen Versicherungsschutz hätte nachweisen müssen. Das Kind war in Begleitung seiner Großmutter. |pips

