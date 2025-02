Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken

Körperverletzung Partyhaus

Zweibrücken (ots)

Am Samstag, dem 01.02.2025 gegen 23:30 Uhr kam es zu einer Körperverletzung an einem 25-jährigen Mann an der Partylocation in der Pariser Straße. Ein bislang unbekannter Täter schlug und trat das Opfer. Danach entfernte sich der Täter von der Örtlichkeit. Der 25-jährige Geschädigte erlitt hierbei Prellungen im Gesicht und an der Hüfte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631-369-15399 entgegen. |PIZW

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell