Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brand eines Gartenhauses

Rodalben (ots)

Am Freitag, 31.01.2025, gegen 20:20 Uhr, wurde der Brand eines Gartenhauses im Bereich der Apostelmühle in Rodalben gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass ein Gartenhaus, welches aus drei Schiffscontainern bestand, in Brand geraten war. Die Ursache hierfür ist derzeit noch unklar. Die Feuerwehren Rodalben, Hauenstein, Lemberg, Münchweiler, Donsieders und Clausen waren im Einsatz. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Es entstand ein Sachschaden von ca. 20.000EUR. Zeugen, die Hinweise zum Brand geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15000 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.|pips

