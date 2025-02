Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit 3 verletzten Personen

Zweibrücken (ots)

Am 31.01.2025 ereignete sich um ca. 10:25 Uhr in Zweibrücken ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Ein 68-jähriger Mann befuhr mit seinem Mercedes die A8 aus Richtung Pirmasens kommend und verließ diese an der Anschlussstelle Zweibrücken-Niederauerbach, um weiter auf der L471 in Richtung Contwig zu fahren. Entgegen der vorgeschriebenen Beschilderung: "Fahrtrichtung rechts" wollte er jedoch wenden, um in Richtung Zweibrücken - Mitte zurückzufahren. Dabei übersah er einen 56-jährigen, vorfahrtberechtigten Verkehrsteilnehmer, der mit seinem Skoda die A8 in Gegenrichtung befahren hatte und nun ebenfalls in Richtung Contwig weiterfahren wollte. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander, waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Sowohl der Mercedes-Fahrer als auch der Skoda-Fahrer und dessen 55-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. |PIZW

