Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Frau ausgeraubt - Polizei sucht den Tatort

Zweibrücken (ots)

Eine verletzte weibliche Person wurde am Mittwochnachmittag am Zweibrücker Bahnhof gemeldet. Um kurz nach 16 Uhr informierte eine Zeugin die Polizei. Die Einsatzkräfte konnten bei der 40-Jährigen, lediglich ungarisch sprechenden Frau, mehrere Hämatome im Gesicht feststellen. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass sie bereits am Dienstagnachmittag (28.01.2025), an einem ihr unbekannten Bahnhof, etwa zwei oder drei Haltestellen vor dem Zweibrücker Bahnhof, von drei Tätern angegriffen und ausgeraubt wurde. Es soll sich hierbei um zwei männliche und eine weibliche Person gehandelt haben. Die Kriminalpolizei fragt: Wer kann Hinweise auf den möglichen Tatort geben? Wem ist eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen an einem Bahnhof in der Nähe von Zweibrücken aufgefallen? Ein Ermittlungsverfahren wegen eines Raubdelikts wurde eingeleitet. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15999 oder unter kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell