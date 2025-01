Rodalben (ots) - Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde kam es am Samstagvormittag (25.01.25) in der Hauptstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung an einem Infostand. Eine 74-Jährige ging den 64-jährigen Betreiber des Standes zunächst verbal an und schlug ihm in den Bauchbereich. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung und ...

mehr