POL-PDPS: Streitigkeiten am Wahlstand - Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Pirmasens (ots) - In der Nacht von Sonntag (26.01.25) auf Montag (27.01.25) beschädigte ein unbekannter Täter in der Horebstraße die Reifen an einem Auto. Der schwarze VW Golf war in Höhe der Hausnummer 66 geparkt. Der Geschädigte stellte am Montagmorgen um 6 Uhr fest, dass alle vier Reifen an seinem Fahrzeug platt waren. Die Polizeibeamten stellten vor Ort fest, dass die Pneus vermutlich zerstochen wurden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde ...

