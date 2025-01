Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Mercedes beschädigt und geflüchtet

Pirmasens (ots)

Am Montagvormittag kam es zu einer Fahrerflucht auf einem Parkplatz in der Pettenkoferstraße, unterhalb des Krankenhauses. Das Auto des Geschädigten stand in Queraufstellung in einer Parklücke, die Fahrzeugfront in Richtung Straße. Vermutlich zwischen 7.20 Uhr und 11 Uhr stieß ein unbekanntes Fahrzeug gegen den schwarzen Mercedes und beschädigte die Stoßstange und die Beleuchtung vorne rechts. Auf circa 2500 Euro beziffert die Polizei den entstandenen Schaden. Der Verantwortliche verließ die Unfallstelle, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrerflucht wurde eingeleitet. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder unter pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

