FFW Schwalmtal: Auslösung einer Gefahrenmeldeanlage

Schwalmtal (ots)

Gestern Abend (Mittwoch 11.12.2024) wurde der Löschzug Waldniel um 18:37 Uhr zu einem Gewerbeobjekt an der Amerner Straße alarmiert.

Nach Eintreffen an der Einsatzstelle stellte sich heraus, dass die Gefahrenmeldeanlage in einer Gewerbehalle ausgelöst hatte. Ein Trupp unter Atemschutz wurde umgehend zur Erkundung in das Gebäude entsandt.

Im Rahmen einer umfassenden Kontrolle des betroffenen Bereichs wurde festgestellt, dass ein Rauchmelder die Auslösung verursacht hatte. Es konnten jedoch keine Schadensmerkmale festgestellt werden.

Die Gefahrenmeldeanlage wurde ordnungsgemäß zurückgestellt und die Einsatzstelle an den Betreiber übergeben.

Weitere Maßnahmen durch die Feuerwehr waren nicht erforderlich.

Die Feuerwehr war rund eine Dreiviertelstunde im #einsatzfürschwalmtal.

Schwalmtal, den 12.12.2024

