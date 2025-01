Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Reifen zerstochen

Pirmasens (ots)

In der Nacht von Sonntag (26.01.25) auf Montag (27.01.25) beschädigte ein unbekannter Täter in der Horebstraße die Reifen an einem Auto. Der schwarze VW Golf war in Höhe der Hausnummer 66 geparkt. Der Geschädigte stellte am Montagmorgen um 6 Uhr fest, dass alle vier Reifen an seinem Fahrzeug platt waren. Die Polizeibeamten stellten vor Ort fest, dass die Pneus vermutlich zerstochen wurden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder unter pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell