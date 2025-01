Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht in der Hauptstraße

Bechhofen (ots)

Am Samstagabend, den 25.01.2025 um ca. 20:25 Uhr befuhr die Geschädigte mit ihrem weißen MG die Hauptstraße in Bechhofen in Fahrtrichtung Rosenkopf. Als sie, aufgrund eines Hindernisses auf Höhe der Hausnummer 20 verkehrsbedingt anhalten musste, streifte sie ein entgegenkommender Verkehrsteilnehmer am Außenspiegel. An ihrem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von 200,- EUR. Der bislang unbekannte Verursacher, welcher vermutlich einen Kastenwagen (mit PS Kennzeichen) führte, entfernte sich von der Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06332/976-0 entgegen. ++ ACHTUNG, neue Telefonnummer ab 29.01.2025: 0631/36915399 ++ |PIZW

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell