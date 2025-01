POL-PDPS: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss verursacht

Lemberg (ots) - Am 24.01.2025, zwischen 15:00 und 18:30 Uhr, versuchten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Gartenstraße in Lemberg einzubrechen. Bei dem Versuch ist ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstanden. Wer Hinweise geben kann wird gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder unter der E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips Kontaktdaten für ...

mehr