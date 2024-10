Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Zwei Kühe im Gleisbereich - Einsatz der Bundespolizei

Schkopau (ots)

Am Samstag, den 19. Oktober 2024 kam es erneut zu einem Einsatz der Bundespolizei wegen Tieren im Bahngleis: Hierüber wurden die Einsatzkräfte durch Mitarbeiter der Bahn gegen 18:30 Uhr informiert. Betroffen war die Strecke Halle (Saale) - Merseburg. Auf Höhe der Ortslage Schkopau bewegten sich zwei Kühe im Gleis. Eine Streife fuhr unverzüglich zu dem Ereignisort und fand die beiden Tiere. Diese wurden aus dem Gefahrenbereich und zurück auf ihre Weide getrieben. Die Ausbruchsstelle konnte festgestellt, dokumentiert und entsprechend gesichert werden. Bei diesem Sachverhalt kam es glücklicherweise zu keinen Einschränkungen im Bahnverkehr. In diesem Zusammenhang weist die Bundespolizei erneut daraufhin, dass bei der Haltung von Nutz- und Weidetieren auf eine sichere Unter-bringung zu achten ist. In Fällen wie diesem wird stets geprüft, ob dem Halter der Tiere ein Fehlverhalten vorzuwerfen ist. Wird diesem eine Pflichtverletzung nachgewiesen, kann er gemäß der Eisenbahn-, Bau- und Betriebsordnung für Zugverspätungen oder Zugausfälle mit einem Bußgeld belegt werden. Für eventuelle Sachschäden an betroffenen Zügen oder Bahngleisen kann er darüber hinaus auf dem zivilrechtlichen Weg von der Deutschen Bahn haftbar gemacht werden. Kommt es zu einer Kollision zwischen Tier und Bahn muss die Bundespolizei weiterhin ein Ermittlungsverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr einleiten.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell