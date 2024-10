Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Mann will Anzeige erstatten und wird per Haftbefehl gesucht

Halle (Saale) (ots)

Am Samstag, den 19. Oktober 2024 kam ein 45-Jähriger in den Mittags-stunden auf die Dienststelle der Bundespolizei im Hauptbahnhof Halle (Saale) und wollte eine Anzeige erstatten, da sein tschechischer Pass entwendet wurde. Die Bundespolizisten fahndeten hierbei auch die Per-sonalien des Mannes und stellten fest, dass jener per Haftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth gesucht wurde. Demnach hatte ihn das Amtsgericht Nürnberg im Juni dieses Jahres wegen Leistungser-schleichung zu einer Geldstrafe von 150 Euro beziehungsweise einer Freiheitsstrafe von 10 Tagen verurteilt. Da der Gesuchte weder die Geldstrafe beglichen hatte und zudem unbekannten Aufenthaltes war, erging der Haftbefehl Anfang September. Die Bundespolizisten eröffneten dem Mann diesen und nahmen ihn fest. Da er die 150 Euro nicht zahlen konnte, wurde er nach Abschluss aller notwendigen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Abschließend informierten die Einsatzkräfte die ausschreibende Behörde über den Vollzug der Maßnahme und den derzeitigen Aufenthaltsort des Mannes.

