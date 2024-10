Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 39-Jähriger per Haftbefehl gesucht: 2 Monate Freiheitsstrafe

Stendal (ots)

Am Donnerstag, den 17. Oktober 2024 stellten Beamte der Bundespolizei gegen 12:30 Uhr einen Mann auf dem Hauptbahnhof Stendal fest. Er wurde durch eine Streife angesprochen und sollte kontrolliert werden. Der 39-Jährige verweigerte hierbei jedoch die Angaben zu seiner Person und flüchtete fußläufig in Richtung Stadtgebiet. Beamte eilten dem Deutschen sofort hinterher. Ein unbeteiligter Autofahrer erkannte geistesgegenwärtig die Situation, wendete sein genutztes Fahrzeug, ließ einen Bundespolizisten einsteigen und verfolgte den Flüchtenden. Jener Mann konnte gestellt werden. Bei der Überprüfung seiner ermittelten Daten stellten die Beamten fest, dass die Staatsanwaltschaft Regensburg per Haftbefehl nach ihm suchte. Bereits im September 2022 verurteilte ihn das Amtsgericht Regensburg wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu einer Freiheitsstrafe von zwei Monaten. Diese Haftstrafe trat er, trotz Ladung zum Strafantritt, nicht an. Demnach erließ die oben genannte Staatsanwaltschaft im April 2024 den Haftbefehl. Die Bundespolizisten eröffneten dem Gesuchten diesen. Er wurde nach Abschluss der notwendigen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, die ausschreibende Behörde über den Vollzug der Maßnahme und den Aufenthaltsort des Mannes informiert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell