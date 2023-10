Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz am 23.10.2023- Kriminalpolizei nimmt mutmaßlichen Tankstellenräuber fest (Oberndorf a.N./ Lkr. Rottweil)

Oberndorf am Neckar (ots)

Am Freitag konnten Beamte der Kriminalpolizeidirektion Rottweil einen mutmaßlichen Tankstellenräuber in Oberndorf a.N. festnehmen. Ein 26-jähriger Mann, der in einer Gemeinde im Landkreis Rottweil lebt, überfiel seit Ende September in den Landkreisen Rottweil und Freudenstadt sowie dem Zollernalbkreis mehrere Tankstellen und erbeu-tete dabei insgesamt einen vierstelligen Euro-Betrag. Der Schwerpunkt der Tatorte lag hierbei im Landkreis Rottweil, weshalb die Kriminalpolizei Rottweil zur Aufklärung der Raubüber-fälle eine Ermittlungsgruppe eingerichtet hatte. Wir berichteten bereits unter

http://presseportal.de/blaulicht/pm/110973/5624755

Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei Rottweil, in Zusammenarbeit mit den Kriminalpolizeidirektionen der Polizeipräsidien Reutlingen und Pforzheim, unter Sach-leitung der Staatsanwaltschaft Rottweil haben am Freitag zur Festnahme des 26-Jährigen dringend Tatverdächtigen geführt. Nachdem Beamte den Mann in Oberndorf-Aistaig in einem Auto kontrollieren konnten, erfolgte kurze Zeit später dessen Fest-nahme. Bei den anschließenden polizeilichen Maßnahmen konnten umfangreiche Beweismittel von den Beamten im Auto des 26-Jährigen und in dessen Wohnung si-chergestellt werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil wurde der mutmaßli-che Tankstellenräuber am Samstag einem Haftrichter vorgeführt, der gegen den Mann einen Haftbefehl erließ. Anschließend wurde der junge Mann in eine Justizvollzugs-anstalt gebracht.

Die Ermittlungen dauern weiterhin an.

