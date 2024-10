Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei vollstreckt Untersuchungshaftbefehl

Halberstadt (ots)

Am Samstag, den 19. Oktober 2024 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei gegen 12:40 Uhr auf dem Hauptbahnhof Halberstadt einen 36-jährigen Mann. Der Abgleich seiner Personalien mit dem Fahndungsbestand der Polizei ergab einen Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichtes Halberstadt. Demnach blieb der Deutsche seiner Hauptverhandlung am 9. September 2024 wegen Körperverletzung in mehreren Fällen unentschuldigt fern. Daraufhin wurde der Untersuchungshaftbefehl durch die genannte Behörde erlassen. Die Bundespolizisten eröffneten dem Gesuchten den Haftbefehl, nahmen ihn fest und kontaktierten den zuständigen Bereitschaftsrichter. Anschließend wurde der Mann am Samstagnachmittag den Richter vorgeführt, welcher den Untersuchungshaftbefehl bestätigte. Somit wurde er an eine Justizvollzugsanstalt übergeben, wo er bis zu seiner Verhandlung verbleiben wird.

