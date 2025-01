Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahrzeug beim Rangieren beschädigt

Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am Samstag, den 25.01.2025 im Zeitraum zwischen 11:05 Uhr und 17:00 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz des Outlet Centers in Zweibrücken eine Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte parkte seinen weißen Ford S-Max rückwärts in einer dortigen Parklücke. Als dieser wieder zu seinem PKW zurückkehrte, stellte er einen Schaden am vorderen Stoßfänger sowie am Kennzeichen fest. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06332/976-0 entgegen. ++ ACHTUNG, neue Telefonnummer ab 29.01.2025: 0631/36915399 ++ |PIZW

