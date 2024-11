POL-EU: Ladendieb angetroffen und festgenommen

Zülpich-Wichterich (ots) - In ein Vereinsheim in der Raiffeisenstraße wurde in der Zeit von Sonntag (18 Uhr) bis Montag (9.30 Uhr) eingebrochen. Es wurden alle Sicherungen herausgenommen. Die Küche wurde durchwühlt und mehrere Kästen Getränke entwendet. Des Weiteren wurde eine Musikbox entwendet und ein Tresor aufgebrochen. Es fehlte zudem eine Geldkassette. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

