POL-SI: Verdacht illegales Kraftfahrzeugrennen - 19-Jähriger überschlägt sich mit Auto - #polsiwi

Netphen (ots)

Am gestrigen Abend (18. September) ist es auf der Landstraße L 728 zwischen Eckmannshausen und Herzhausen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des illegalen Kraftfahrzeugrennens.

Gegen 20:31 Uhr befuhren ein 18-Jähriger BMW-Fahrer und ein 19-jähriger BMW-Fahrer die L 728 in Fahrtrichtung Herzhausen. Unabhängige Zeugen berichteten später der Polizei, dass die beiden Autos augenscheinlich viel zu schnell unterwegs gewesen sein sollen. In einer leichten Linkskurve kam der 19-Jährige mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Er fuhr dann etliche Meter durch den Straßengraben und kollidierte dabei mit einem Gullischacht sowie mit einem Leitpfosten. Im Bereich einer rampenartigen Erhöhung im Straßengraben verlor das Fahrzeug kurzzeitig den Bodenkontakt. Im weiteren Verlauf prallte der PKW gegen einen Baum im Böschungsbereich. Von dort schleuderte der Wagen zurück auf die Fahrbahn. Dabei dürfte sich der Wagen vom Spurenbild überschlagen haben, ehe er weitere 60 Meter später am linksseitigen Fahrbahnrand schwer beschädigt auf den Rädern zum Stehen kam. Die Unfallspuren zogen sich auf einer Länge von fast 200 Metern hin. Teile des Fahrzeuges lagen sogar noch weitere 30 Meter dahinter. Der 19-Jährige wurde bei dem Unfall schwerverletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der vorausfahrende 18-Jährige hatte nach ersten Erkenntnissen nichts von dem Unfall mitbekommen und war weitergefahren. Als er feststellte, dass ihm der 19-Jährige nicht folgte, drehte er um und kam zurück zur Unfallstelle. Aufgrund von Zeugenaussagen und der Spurenlage dürfte der 19-Jährige mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gefahren sein. Die Polizei ermittelt aufgrund der Gesamtumstände nun gegen die beiden jungen Fahrer wegen des Verdachts des illegalen Kraftfahrzeugrennens. Der Gesamtschaden liegt nach Schätzung der Polizei bei mindestens 10.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft Siegen ordnete nach Unterrichtung die Sicherstellung der beiden PKW und der Führerscheine der beiden Fahrer an. Die Unfallstelle war für fast zwei Stunden gesperrt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

