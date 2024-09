POL-SI: 82-Jährige nach Verkehrsunfall schwer verletzt -hoher Sachschaden -#polsiwi

Kreuztal / Netphen (ots) - Am Samstagnachmittag (14.09.2024) haben Polizisten der Wache Kreuztal eine 39-Jährige in Dreis-Tiefenbach aus dem Verkehr gezogen. Die junge Frau war gegen 15:00 Uhr zuvor mehreren Verkehrsteilnehmern auf der Autobahn A 4 und der HTS in Richtung Kreuztal durch ihre unsichere, ...

