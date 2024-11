Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Ermittlungen nach Brand in Unterkunftseinrichtung: Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Schleiden-Vogelsang (ots)

Nach dem Brand in der Zentralen Unterkunftseinrichtung (ZUE) in Schleiden-Vogelsang am gestrigen Samstag (23.11.2024) hatte die Polizei einen 35-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen.

Am heutigen Sonntag (24.11.2024) wurde der Mann auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aachen einem Haftrichter vorgeführt. Der Haftbefehl wurde beim Amtsgericht Aachen erlassen. Der Mann befindet sich in Untersuchungshaft.

Dem Beschuldigten, der selbst in der Unterkunft wohnt, werden versuchter Mord in sieben Fällen, schwere Brandstiftung und gefährliche Körperverletzung zur Last gelegt. Angaben zu einem möglichen Tatmotiv macht der Mann bislang nicht.

Die Polizei Euskirchen war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort, um die Feuerwehr bei den Löscharbeiten zu unterstützen und das Betreten des Brandgebäudes zu verhindern. Aufgrund der Vielzahl von Zeugen und notwendigen Vernehmungen entsandte die Euskirchener Kriminalpolizei mehrere Ermittlerteams an den Tatort.

Polizeioberrätin Martina Mensching betonte die gute Zusammenarbeit zwischen den Einsatzkräften der Feuerwehr, des Rettungsdienstes, des Deutschen Roten Kreuzes und des Technischen Hilfswerks. Sie sprach allen Beteiligten ihren Dank für das engagierte Vorgehen aus.

Die Ermittlungen der Mordkommission, die beim zuständigen Polizeipräsidium Bonn eingerichtet wurde, werden fortgeführt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell