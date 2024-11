POL-EU: Verfolgung bei Schnee endet im Graben

Euskirchen (ots) - Am gestrigen Donnerstag (21. November) wurde um 17.45 Uhr ein 46-Jähriger in der Bischofstraße in Euskirchen kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde eine nicht geringe Menge an Betäubungsmitteln (Kokain) aufgefunden. Weiter verfügte der 46-Jährige über keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Es wurden Anzeigen bezüglich des illegalen Aufenthalts in Deutschland und aufgrund des Verstoßes gegen das ...

