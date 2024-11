POL-EU: Mann mit Drogen unterwegs

Zülpich-Ülpenich (ots) - Am Donnerstag (21. November) kam es gegen 15.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden in der Straße Libellenweg in Zülpich-Ülpenich. Ein 16-Jähriger aus Zülpich befuhr mit einem Kleinkraftrad den Libellenweg in Zülpich in Richtung Salamanderweg und beabsichtigte dort nach links abzubiegen. Eine 43-jährige Pkw-Fahrerin befuhr den Salamanderweg in Fahrtrichtung Lurchenweg. Im ...

mehr