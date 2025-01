Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fußgänger angefahren - Polizei sucht den Fahrer von grauem Auto

Pirmasens (ots)

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, kam es am Mittwoch (22.01.2025) zu einem Verkehrsunfall am Fußgängerüberweg in der Bitscher Straße. Um 20.30 Uhr überquerte ein 48-Jähriger den Zebrastreifen gegenüber dem Kino. Der Fahrer eines grauen Fahrzeugs stoppte zunächst, fuhr jedoch unvermittelt wieder an. Es kam zu einem leichten Zusammenstoß, wobei der Mann auf die Straße fiel und sich verletzte. Bislang unbekannte Passanten kamen dem Geschädigten zu Hilfe. Auch der Verantwortliche stieg aus seinem Auto. Kurz darauf setzte er sich jedoch wieder hinter das Steuer und fuhr weiter, ohne das seine Personalien festgestellt werden konnten. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

