Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet gesuchten Intensivtäter

Bielefeld - Köln (ots)

Mit einem Haftbefehl hat das Amtsgericht Köln nach einem 44-jährigen Deutschen gesucht. Bundespolizisten haben ihn am Donnerstagmorgen (14. November) am Hauptbahnhof Bielefeld verhaftet.

Unbeeindruckt von zwei laufenden Bewährungsstrafen beging der wohnsitzlose Mann weiterhin in hoher Frequenz Straftaten wie die Vornahme Exhibitionistischer Handlungen, gewerbsmäßige Diebstähle und Beleidigungen.

Weil das Gericht sowohl die Flucht- als auch die Widerholungsgefahr sah, wurde die Untersuchungshaft gegen den 44-Jährigen angeordnet. In einer Kontrolle der Bundespolizei wurde der Mann nun verhaftet und dem Amtsgericht Bielefeld vorgeführt, das den Haftbefehl in Vollzug setzte. Der Verhaftete wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingewiesen.

