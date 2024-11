Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Strafe nicht bezahlt - Bundespolizei verhaftet 29-Jährigen

Paderborn (ots)

Weil er die Geldstrafe aus einer Verurteilung des Amtsgerichts Krefeld wegen verschiedener Eigentumsdelikte nicht bezahlt hatte, hat ein 29-Jähriger nun eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten müssen.

Einsatzkräfte der Bundespolizei haben am Donnerstagnachmittag (14. November) den in Paderborn lebenden Rumänen im Hauptbahnhof einer Kontrolle unterzogen. Dabei wurde der Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Krefeld festgestellt. Er war im Juni 2022 wegen mehrerer Diebstähle und schwerer Diebstähle zu einer Geldstrafe verurteilt worden, die er nicht bezahlt hatte. Die offene Summe von rund 2400 Euro konnte der Mann auch bei der Bundespolizei nicht aufbringen. Er wurde verhaftet und noch am Abend in die Justizvollzugsanstalt Bielefeld zur Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe von 118 Tagen eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell