Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (6) Mutmaßlichen Mehrfacheinbrecher festgenommen

Fürth (ots)

Am Samstagabend kam es kurz hintereinander zu insgesamt vier Einbrüchen in Wohn- und Geschäftsgebäuden in Fürth Poppenreuth. Der Fürther Polizei gelang noch in der Nacht die Festnahme eines Tatverdächtigen.

Der zunächst unbekannte Einbrecher verschaffte sich in den Abendstunden Zugang zu vier Objekten (Wohn- und Geschäftsräume) in der Heinrich-Stranka-Straße sowie im Steinfeldweg. Eine durch die Polizeiinspektion Fürth eingeleitete Fahndung auch mit Hilfe eines Polizeihubschraubers verlief zunächst ohne Erfolg. Beamte der Zivilen Einsatzgruppe der Fürther Polizei setzten die Suche nach einem Tatverdächtigen bis in die Nacht fort - mit Erfolg: kurz nach 1 Uhr nachts konnte eine Person, auf die eine vorhandene Personenbeschreibung zutraf, festgenommen werden.

Bei dem Tatverdächtigen handelte es sich um einen 43-jährigen Mann. Die Polizisten fanden bei ihm neben einer größeren Menge Bargeld weitere Gegenstände auf, die mutmaßlich aus den Einbrüchen stammten. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen den Mann. Ein Ermittlungsrichter erließ zwischenzeitlich Haftbefehl.

Erstellt durch: Marc Siegl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell