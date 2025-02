Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Falschfahrer auf der B10

Pirmasens (ots)

Am Dienstag, dem 04.02.2025, im Zeitraum zwischen 22:18 Uhr und 22:32 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Mann mit einem Skoda Kamiq die B10 auf der Richtungsfahrbahn Landau entgegen der Fahrtrichtung von Hinterweidenthal kommend in Richtung Zweibrücken. So fuhr er als Falschfahrer die gesamte B 10 entlang, wobei ihm mehrere PKW ausweichen mussten, eher er sich an der Anschlussstelle A8 bei Höheischweiler wieder korrekt in Richtung Zweibrücken auf der Autobahn einordnete. Dort konnte er durch Polizeikräfte kontrolliert werden. Der Führerschein des jungen Mannes wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem genauen Geschehensablauf geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631/36915199 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell