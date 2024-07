POL Schwaben Nord: Auto beschädigt - Zeugen gesucht

Augsburg (ots) - Hochzoll - Am Sonntag (14.07.2024) gegen 19.30 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter eine Handtasche am Kuhsee. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

