Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fußgängerin und Mopedfahrer bei Unfall leicht verletzt

Landkreis Sömmerda (ots)

Glücklicherweise lediglich leicht verletzt wurden eine Fußgängerin und ein Mopedfahrer Mittwochnachmittag im Landkreis Sömmerda. Gegen 15:10 Uhr fuhr ein 15-jähriger Simson-Fahrer auf einen Supermarkt-Parkplatz in Buttstädt. Dabei übersah der Jugendliche aus bisher ungeklärten Gründen eine 14-jährige Fußgängerin und stieß mit ihr zusammen. Beide Jugendliche stürzten daraufhin und verletzten sich leicht. Zur ambulanten Behandlung wurden sie in ein Krankenhaus gebracht. An dem Moped entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (DS)

