Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauschten E-Scooter-Fahrer in Sömmerda erwischt

Sömmerda (ots)

Eine Streifenbesatzung erwischte am Mittwoch einen berauschten E-Scooter-Fahrer in Sömmerda. Während der Streifentätigkeit wurden die Beamten gegen 11:30 Uhr in der Kölledaer Straße auf den 27-jährigen Mann aufmerksam. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle reagierte ein freiwilliger Drogenvortest positiv auf die Einnahme von Cannabis. Für den E-Scooter-Fahrer war die Fahrt damit beendet und er musste sich in einem Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit einem Bußgeld von mindestens 500 Euro sowie einem Fahrverbot und Punkten in Flensburg eingeleitet. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell