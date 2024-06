Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Feuer mit vermissten Personen in leerstehendem Gebäude

Hamburg (ots)

Hamburg-Harburg, Seevestraße, Feuer mit zwei Löschzügen und mehreren Rettungsdiensteinheiten, 09.06.2024, 16:06 Uhr

Am Sonntagnachmittag wurden der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg Brandrauch und Flammen in einem Gebäude in der Seevestraße in Hamburg-Harburg gemeldet. Der daraufhin alarmierte Löschzug stellte beim Eintreffen an der Einsatzstelle ein Feuer im ersten Obergeschoss auf der Rückseite des Gebäudes fest. Die Flammen hatten sich bereits an der Fassade in das zweite und dritte Obergeschoss ausgebreitet.

Eine anwesende Person teilte den eintreffenden Einsatzkräften mit, zwei Personen im Gebäude gesehen zu haben. Daraufhin erhöhte der Einsatzleiter das Alarmstichwort auf Feuer mit zwei Löschzügen und forderte vorsorglich mehrere Rettungsdiensteinheiten an (FEU2MANV5).

Die sofort eingeleitete Personensuche in allen Stockwerken blieb jedoch auch nach mehrmaliger Absuche bis zum Einsatzende ergebnislos. Mit insgesamt drei C-Rohren im Innen- und einem B-Rohr im Außenangriff konnten die Einsatzkräfte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen.

Nach letzten Nachlösch- und Belüftungsmaßnahmen konnten alle Einsatzkräfte die Einsatzstelle gegen 18 Uhr verlassen.

Die Feuerwehr Hamburg war mit ca. 60 Einsatzkräften rund zwei Stunden im Einsatz für Hamburg.

