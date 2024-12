LPI-EF: Eigentümer einer hochwertigen Kaffeemühle gesucht

Erfurt (ots) - Einen Einbrecher auf frischer Tat erwischte eine Streifenbesatzung in den frühen Donnerstagmorgenstunden in Erfurt. Gegen 03:30 Uhr waren die Beamten in der Altstadt unterwegs gewesen, als sie einen 25-jährigen Mann dabei beobachteten, wie er gerade mit Gewalt in ein Geschäft einbrach. Die Polizisten sprachen den Einbrecher daraufhin an, brachten ihn dazu, das Geschäft zu verlassen und nahmen ihn ...

