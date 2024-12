Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geschwindigkeitskontrolle endet mit Fahrverbot

Landkreis Sömmerda (ots)

Eine Geschwindigkeitskontrolle der Polizei am Dienstagvormittag im Landkreis Sömmerda brachte ein ernüchterndes Ergebnis. Auf der Bundesstraße 4 im Bereich Schilfa kontrollierten die Beamten die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h für PKW und 60 km/h für LKW. Innerhalb von etwa fünf Stunden passierten mehr als 1000 Fahrzeuge die Kontrollstelle. Davon hielten sich 79 nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeit. Unrühmlicher Spitzenreiter ist ein Autofahrer aus dem Zulassungsbereich Nordhausen. Er war mit seinem Kleintransporter mit einer Geschwindigkeit von 130 km/h unterwegs gewesen und damit fast doppelt so schnell, als erlaubt. Ihn erwarten nun ein Bußgeld von 480 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot. (SE)

