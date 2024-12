LPI-EF: Drei Zweiräder gestohlen

Landkreis Sömmerda (ots) - Im Landkreis Sömmerda stahl ein Einbrecher in den vergangenen Tagen ein E-Bike. Der Unbekannte war in ein Mehrfamilienhaus in Kölleda eingebrochen. Dort schnappte er sich aus dem Fahrradkeller ein E-Tourenrad im Wert von fast 1.700 Euro. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Am Sonntag bemerkte der Eigentümer den Diebstahl und erstattete Anzeige bei der Polizei. (SE) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

