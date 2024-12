Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte am Bahnhof Konstanz

Konstanz (ots)

Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz und des schweizer Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit haben am Bahnhof Konstanz eine Person beobachtet, die augenscheinlich gegen einen Zug urinierte Als sie den Mann zur Unterlassung aufforderten, griff er die Beamten tätlich an.

Am Donnerstagabend (12. Dezember 2024) haben Beamte der gemeinsamen operativen Dienstgruppe (GOD, bestehend aus einem Beamten der Bundespolizeiinspektion Konstanz und einem Angehörigen des schweizer Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit - BAZG) einen deutschen Staatsangehörigen dabei beobachtet, wie er am Bahnhof Konstanz gegen einen stehenden Zug urinierte. Daraufhin gab sich die in zivil gekleidete Streife als Bundespolizei / BAZG zu erkennen, forderte den Mann zum Unterlassen der Handlung auf und kontrollierte ihn. Im Verlauf der Kontrolle störten drei Begleiter des 65-Jährigen die Maßnahmen wiederholt, weshalb gegen sie ein Platzverweis ausgesprochen wurde. Gegen die Durchsetzung dieser Anweisung setzte sich wiederum der Kontrollierte lautstark zur Wehr und ging einen der Polizisten tätlich an. Die Streife wehrte den Angriff ab und legte dem Mann Handfesseln an, woraufhin sich dieser beruhigte und weitere Störhandlungen unterließ. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde er auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn wird jetzt wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Zudem erwartet ihn eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verschmutzens von Bahnanlagen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell