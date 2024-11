Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Vollendeter und versuchter Diebstahl von Audi-Fahrzeugen

Friedewald. In der Nacht zu Dienstag (26.11.) stahlen Unbekannte einen grauen Audi S6 Avant im Wert von rund 80.000 Euro. Der Pkw war vor einem Wohnhaus in der Straße "Sommergarten" geparkt. Darüber hinaus erstattete ein Zeuge, der über eine Kamera, die den Hof seines Einfamilienhauses im Sonnenweg videografiert, Strafanzeige wegen eines versuchten Pkw-Diebstahls. Auf den Aufnahmen stellte er am frühen Dienstagmorgen (26.11.), gegen 3.50 Uhr, unbekannte Täter fest, die versuchten seine beiden Audis, Modell Q5 und Q7, zu entwenden. Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, ist aktuell unklar. Die Kriminalpolizei Bad Hersfeld führt die entsprechenden Ermittlungen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im Bereich der Tatorte, zur Tatzeit oder auch in den Tagen zuvor verdächtige Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht haben, sich an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Tipps der Polizei:

- Fahrzeug abschließen, beim Verriegeln mit der Funkfernbedienung darauf achten, dass das Fahrzeug dies mit einem optischen/akustischen Signal quittiert. Funkblocker können das Funksignal der Fernbedienung stören, so dass das Fahrzeug nicht verschlossen ist - Fenster und Türen des Fahrzeugs ordnungsgemäß verschließen - Fahrzeug, wenn möglich in der Garage oder an belebten Straßen parken - Lenkradschloss einrasten lassen (zusätzlich durch Lenkradkralle oder Parkkralle schützen) - Ersatzschlüssel nicht im Fahrzeug oder in der Nähe des Fahrzeugs aufbewahren - GPS-Ortung nachrüsten bzw. beim Hersteller aktivieren - Ist das Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet diese in Betrieb nehmen

Für Fahrzeuge mit "Keyless Go" gilt:

- Vor dem Fahrzeugkauf den Sicherheitsaspekt des Keyless-Systems bedenken und wenn möglich darauf verzichten bzw. deaktivieren - Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür lagern bzw. in der Nähe des Fahrzeugs (Entfernung Schlüssel/Auto so groß wie möglich) - Funksignal des Schlüssels abschirmen (z.B. Aluminiumhüllen, Achtung: Aluminiumfolie ist keine zuverlässige Hilfe) Wichtig: Selbsttest machen. Das Fahrzeug darf sich nicht öffnen, wenn man den "abgeschirmten" Schlüssel neben die Fahrzeugtür hält - Ggfls. funkdichte Hüllen für Keyless-Schlüssel kaufen

