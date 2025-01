Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Exhibitionistische Handlung am Bahnhof Aglasterhausen

Aglasterhausen (ots)

Zu einer exhibitionistischen Handlung durch einen bislang unbekannten Täter ist es am Freitag (24.01.2025) am Bahnhof Aglasterhausen gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 16:00 Uhr am Bahnsteig des Bahnhofes. Hier soll der bisher unbekannte Tatverdächtige vor der Fensterscheibe des am Bahnsteiges wartenden Zuges S 51 in Richtung Mainz, seine Hose heruntergelassen und mit seiner Hüfte kreisförmige Bewegungen vollzogen haben. Sein Glied soll hierbei für ein 14 Jahres alten Mädchen mit deutscher Staatsangehörigkeit zu jeder Zeit sichtbar gewesen sein.

Die Reisende informierte die Landespolizei Neckargmünd über den Vorfall, die kurze Zeit später die Bundespolizei hierüber informierte. Dem Tatverdächtigen gelang es unerkannt zu fliehen. Die Geschädigte beschreibt den Tatverdächtigen als dunkelhaarigen Mann mit schwarzer Mütze und einer geschätzten Größe von ca. 175cm - 180cm. Weiterhin soll er mit einer gelben Winterjacke und einer grau schwarzen Arbeitshose bekleidet gewesen sein. Auffällig war wohl ebenfalls ein eher ungepflegter Dreitagebart. Die Bundespolizei sucht wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

