LPI-J: Offenstehendes Fenster bei der Heimkehr

Saale-Holzland-Kreis (ots) - In der Nacht zum vergangenen Montag ereignete sich auf einem Gelände einer Tankstelle in Hermsdorf eine Verkehrsunfallflucht. Aus bislang unbekannten Gründen geriet ein LKW-Fahrer mit seinem Gefährt an den dortigen Zaun und beschädigte mehrere Zaunsfelder. Anschließend setzte dieser seine Fahrt in unbekannte Richtung fort. Aufgrund der Autobahnnähe könnte die Flucht über die A9 erfolgt ...

mehr